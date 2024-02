Turismo: Turi (Odcec Napoli), 275 mila aziende coinvolte in settore, migliorare offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “il valore della cultura è enorme, i tanti musei e pinacoteche che arricchiscono il territorio danno il senso di quanto sia inestimabile il nostro patrimonio culturale”. E’ quanto ha dichiarato Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, intervenendo al convegno “L’economia della cultura come fattore di sviluppo”, svoltosi oggi a Napoli nella sala conferenze di Palazzo Fuga Real Albergo dei Poveri e organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Cndcec, patrocinato da ministero dell’Economia e delle finanze, ministero della Cultura, Federculture e Comune di Napoli. “L’economia della cultura ammonta a circa 95,5 miliardi di valore aggiunto l’anno, con l’indotto si riesce a sviluppare un importo aggiuntivo di circa 280 miliardi che rappresenta circa il 16 per cento del Pil - ha aggiunto Turi -. Abbiamo oltre 275 mila aziende che lavorano nella cultura e molto si può ancora fare per garantire al settore l’opportunità di consolidarsi e migliorare la qualità dell’offerta”. Una strada da perseguire per lo sviluppo culturale è indicata da Umberto Croppi, direttore Federculture che sostiene, per il quale “La voce da rivalutare è quella dell’artigianato di eccellenza che è anch’esso cultura. Come l’artigianato orafo che si tramanda dal 1200, i ceramisti, i liutai, tante arti che vanno riportate in vita perché si stanno perdendo nel tempo. In Campania abbiamo una disoccupazione giovanile elevata al 40 per cento e quella femminile raggiunge il 60 per cento, rivalutando le nostre antiche arti possiamo dare loro un futuro dignitoso”.(Ren)