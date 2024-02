Napoli: Savino (Mef), Gaiola è un gioiello, merita di essere valorizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco sommerso di Gaiola "è un vero gioiello del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, che merita di essere valorizzato e tutelato. Questo luogo straordinario simboleggia la ricchezza della nostra biodiversità e il profondo legame con la nostra storia, mostrando l’importanza della conservazione del patrimonio naturale e culturale per le generazioni future.” Lo ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle finanze, Sandra Savino, a margine della visita all’Area marina protetta “Parco Sommerso di Gaiola”, la prima di un membro del governo italiano, in questa preziosa enclave naturale e culturale, da quasi venti anni. Il sottosegretario è stata accolta dal direttore del Parco sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone, e dallo staff di biologi marini ed archeologi che si prende cura da anni con passione e tenacia di questi luoghi. “Questa parco sommerso, con i suoi 41,6 ettari, si distingue come la più piccola riserva marina protetta del nostro paese. Un unicum - ha proseguito Savino - nel suo genere, grazie alla coesistenza di elementi vulcanologici, biologici e storico-archeologici, incastonati in uno dei paesaggi costieri più incantevoli del Golfo di Napoli. La mia presenza oggi qui è per confermare la presenza dello Stato e l’interesse verso la conservazione dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale italiano, un patrimonio che continua a meravigliare e ispirare l’Italia e il mondo intero”.“Un ringraziamento - ha concluso Savino - va rivolto ai tanti operatori e volontari del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, che in questi venti anni hanno lavorato insieme alle istituzioni alla conservazione e alla valorizzazione di questo gioiello naturalistico ed storico-archeologico italiano”. (Ren)