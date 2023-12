Napoli: video su Tik Tok dal carcere, tre denunciati, c'è anche indagato per omicidio Maimone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre detenuti nel carcere di Terni sono stati denunciati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La Squadra mobile di Napoli nei giorni scorsi ha segnalato alla Questura di Terni un video trasmesso in diretta live sul noto social Tik-Tok nel quale tre uomini, di cui due con volto parzialmente coperto da sciarpe, cantando canzoni neo-melodiche, si accingevano a far festa con una pizza appena sfornata. L’Ufficio investigativo napoletano ha riconosciuto con buona probabilità – nonostante fosse parzialmente travisato – Francesco Pio Valda, in carcere con l'accusa di essere responsabile dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un proiettile vagante esploso nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorso nella zona degli chalet di Mergellina. Francesco Pio Valda, infatti, nell’allontanarsi dal luogo avrebbe estratto una pistola esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha ucciso il giovane risultato totalmente estraneo alla vicenda. L’arrestato è il figlio di un affiliato al Clan Cuccaro e deceduto in un agguato di camorra nel 2013. Da qui le indagini della polizia di Stato che, in collaborazione con la polizia penitenziaria e il coordinamento dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di identificare i tre giovani autori del video, tutti di nazionalità italiana, due dei quali di origini campane e l’altro siciliane, ristretti presso la casa circondariale di Terni per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, omicidio e associazione di tipo mafioso. (segue) (Ren)