Napoli: video su Tik Tok dal carcere, tre denunciati, c'è anche indagato per omicidio Maimone (2)

- Proprio grazie all’identificazione del censurato siciliano – unico con il volto scoperto - tramite il sistema Sari, è stato possibile avere pieno riscontro all’ipotesi investigativa. Individuati i responsabili e la cella in cui era stato registrato il video, nella tarda serata del 13 dicembre scorso, personale della Squadra mobile di Terni e della polizia penitenziaria hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione emesso dal Procuratore di Terni all’interno del carcere. Tale attività ha consentito di rinvenire, accuratamente celato, il mini cellulare che, malgrado le dimensioni, era dotato di telecamere idonee alle videoregistrazioni, nonché gli stessi indumenti che avevano utilizzato per celare il volto; per tali fatti i soggetti sono stati denunciati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, essendo, l’utilizzo da parte dei detenuti di telefoni cellulari all’interno del carcere un reato severamente sanzionato. (Ren)