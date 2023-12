Tlc: Open Fiber, la rete ultraveloce digitalizza Serino, in provincia di Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già operativa a Serino, comune italiano in provincia di Serino, la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha già concluso la prima fase dei lavori e nei prossimi mesi avvierà altri cantieri per completare l’infrastruttura di rete che complessivamente raggiungerà 1.177 unità immobiliari, consentendo a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Avellino di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. Intanto i principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Serino: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. La rete ultraveloce oggi disponibile a Serino è realizzata con la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. (segue) (Com)