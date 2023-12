Tlc: Open Fiber, la rete ultraveloce digitalizza Serino, in provincia di Avellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano banda ultra larga (Bul) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti. "Il progetto di Open Fiber inserisce il nostro Comune nell’ambito di un piano nazionale di investimento sulla digitalizzazione dei territori e dota la nostra comunità di un’infrastruttura in fibra ottica capace in grado di offrire una connettività veloce e sicura - dice il sindaco Vito Pelosi -. La vendibilità dei servizi da parte degli operatori è una buona notizia, perché oggi permette a tutti di accedere ad internet così come nelle grandi città, riducendo il digital divide e portando benefici alla vita quotidiana delle famiglie, dei professionisti e delle attività produttive locali che fanno un utilizzo intensivo dei collegamenti digitali". "Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Serino si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", spiega Luigi Vitale, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola. (Com)