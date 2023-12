Napoli: Clinica Mediterranea si rifà look grazie a Unicredit con garanzia Green di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Clinica Mediterranea di Napoli si “rifà il look”. La storica struttura di Via Orazio sarà a breve oggetto di un importante restyling estetico e funzionale che ne migliorerà la facciata esterna e alcune aree interne in chiave sostenibile. L’intervento si affianca anche ad un miglioramento dell’offerta sanitaria di qualità, grazie all’acquisto di nuovi e moderni macchinari innovativi. L’operazione è stata sostenuta da UniCredit che ha erogato un finanziamento assistito dalla Garanzia Green di Sace. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione, realizzata grazie alle sinergie con la Rete di Sace, rientra nell’ambito della convenzione green con UniCredit, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi e Mid corporate che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Ren)