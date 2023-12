Napoli: Clinica Mediterranea si rifà look grazie a Unicredit con garanzia Green di Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori inizieranno nel mese di Gennaio ed hanno il chiaro obiettivo di offrire a chi si rivolge alla Clinica Mediterranea, che conta oggi circa 400 operatori, un’organizzazione all’avanguardia in materia di cure sanitarie al cittadino, ma anche solida, sicura e moderna grazie ai miglioramenti che verranno apportati in chiave innovativa e di efficientamento energetico. “Abbiamo voluto fortemente quest’operazione che interesserà non solo la parte esterna della Clinica - ha dichiarato Marco Patriciello, amministratore delegato della Clinica Mediterranea - ma anche le aree interne, al fine di garantire un’organizzazione degli spazi migliore, più funzionale alle esigenze dei pazienti e del personale. L’investimento andrà a sommarsi all’impegno in innovazione e ricerca, unitamente ad una variegata offerta di servizi di assistenza in tutti gli ambiti di competenza. È indubbio che la Clinica Mediterranea sia un punto di riferimento per la città di Napoli e la Campania, grazie a professionisti ad alta specializzazione che prestano la loro opera per la Clinica con grande impegno e responsabilità. Cercheremo sempre di garantire le migliori cure ai nostri pazienti, coadiuvate dalla migliore ricerca medico-scientifica, nell’intento di preservare il più possibile la salute dei cittadini campani e mettendoci a disposizione della Regione come sempre è stato fatto da questa struttura”. (segue) (Ren)