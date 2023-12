Napoli: Clinica Mediterranea si rifà look grazie a Unicredit con garanzia Green di Sace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del cda, onorevole Paolo Cirino Pomicino, ha ricordato anch’egli la grande efficienza della Clinica Mediterranea partecipando insieme alla proprietà all’ulteriore rilancio con un’offerta di servizi ancora più ampia e più sofisticata, nelle migliori tradizioni della ospedalità privata che tanto contribuisce all’ulteriore rilancio del servizio sanitario regionale, e confida che in questa direzione la regione continui a sostenere gli sforzi del settore. Per Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia, “grazie a questa operazione di finanziamento sosteniamo una delle eccellenze sanitarie della regione che potrà così sostenere importanti interventi strutturali di restyling esterno e interno, oltre all’acquisto di moderni macchinari che garantiranno un importante miglioramento della qualità del servizio sanitario offerto”. A due passi dal mare, con vista sul Golfo, la Clinica è sempre stata punto di riferimento, molto ben visibile anche grazie alla sua particolare architettura, a cui i napoletani sono molto affezionati. I lavori di ammodernamento arrivano in un anno molto importante per la Clinica Mediterranea: i settant’anni dalla sua fondazione. Una realtà che fonda le proprie radici in una medicina tesa all’innovazione, in tutti i campi di sua competenza, già fin dai primi anni ’50. Tradizione della buona sanità, portata avanti fino ai nostri giorni da equipe di eccellenza che operano in molti settori della medicina, proiettando così l’innovazione dell’epoca nell’alta specialità che la Clinica offre oggi. (Ren)