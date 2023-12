Napoli: 70 kit della solidarietà distribuiti per anziani, bambini e senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla generosità del Caan (Centro agroalimentare Napoli) le strutture residenziali per Minori del Comune di Napoli, il Cpa centro di prima accoglienza (ex dormitorio pubblico) e il Centro per anziani "Signoriello" hanno ricevuto una fornitura di frutta e verdura fresca per arricchire le tavole delle feste. Alla fornitura già concordata per le strutture comunali, si è aggiunta anche una fornitura extra per la mensa del Carmine in risposta alla difficoltà manifestate da padre Francesco di far fronte a una domanda sempre crescente di aiuto per i più poveri. Oltre 70 "kit solidali" contenenti circa 20 chili di frutta e verdura fresca sono stati generosamente donati e confezionati dalla Cooperativa Napoli Libera. Ieri, a Palazzo San Giacomo, sono stati ritirati dai coordinatori delle strutture residenziali per minori alla presenza degli assessori alle Attività produttive e al Turismo Teresa Armato e alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese, del presidente della Cooperativa Napoli Libera Stefano Luciano e dei rappresentanti del Caan Roberta Cibelli e Gennaro Verolino. "Sono molto contenta di questa sinergia. E ringrazio per questo risultato le lavoratrici e i lavoratori del Caan. Questa è la sfida che siamo chiamati a vincere: la solidarietà di pari passo alla produttività, il privato di fianco al pubblico e viceversa, la politica in prima linea per la comunità tutta, soprattutto per quella parte di essa più fragile, più esposta", ha affermato l'assessore Armato. (segue) (Ren)