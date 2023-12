Campania: Picarone (Pd), soddisfatto per lavoro Commissione regionale su Bilancio 2024/2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è detto "molto soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione Bilancio per l’approvazione della Legge di stabilità e degli altri provvedimenti del Bilancio 2024/2026 perché le proposte emendative dei colleghi consiglieri regionali si sono inserite nel contesto di una legge di Bilancio che risente delle problematiche economiche nazionali e mondiali ma che non rinuncia a perseguire i fondamentali obiettivi della crescita economica, della coesione sociale e del sostegno agli enti locali”. Il presidente della Commissione regionale Bilancio e finanze, Demanio e patrimonio, Francesco Picarone (Pd), ha analizzato così i lavori svolti. "In particolare, abbiamo recepito, tra le altre, proposte emendative che sono finalizzate allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio, alla proroga dei termini previsti per i Comuni per l’adozione e l’approvazione dei Piani urbanistici comunali, al sostegno per le comunità locali per far fronte alle problematiche delle fasce deboli, alle politiche giovanili e per lo sviluppo del turismo, a dare impulso al sistema aeroportuale campano, a sostenere progetti qualificanti per la valorizzazione del made in Campania e per lo sviluppo economico, per l’occupazione femminile e per l’agroalimentare della nostra regione”, ha aggiunto. “Anche quest’anno abbiamo consegnato al Consiglio regionale un provvedimento che ha visto arricchire le proposte contenute nel disegno di legge della Giunta e che esprime l’ampia visione politico-programmatica di questa maggioranza”, ha concluso.(Ren)