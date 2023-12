Campania: presentati tre nuovi treni "rock" sui binari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre nuovi treni rock sono da oggi in circolazione sui binari della Campania. Prosegue così il piano di investimenti di Trenitalia nel trasporto regionale, con un'età media dei treni che sta passando da 32 a 11 anni. Trenitalia effettua in Campania 10,5 milioni di treni chilometro all'anno e le azioni impresse dalla società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno portato - secondo quanto riferisce una nota - "a un complessivo miglioramento in termini di puntualità, customer satisfaction e sviluppo dell'intermodalità". L'indice di puntualità dei treni regionali è passato dall’87,7 per cento del 2018 al 92,3 per cento dello scorso anno (+4,6 per cento). La customer satisfaction ha registrato, tra il 2018 e il 2022, un incremento complessivo su tutte le dimensioni analizzate, con punte di +10,3 per cento per il comfort e +9,8 per cento per le pulizie (2022 rispetto al 2018)". "In crescita anche i servizi per l'intermodalità e il numero di "link" in connessione con i treni regionali che, dal 2018 a oggi, hanno permesso ai viaggiatori di Trenitalia di scoprire le bellezze della Costiera Amalfitana, di Pompei, di Paestum e del Cilento, con l'ultimo nato "Golfo di Policastro link", secondo quanto sottolinea un comunicato. (segue) (Ren)