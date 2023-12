Campania: presentati tre nuovi treni "rock" sui binari regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentare i nuovi treni rock, questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della commissione Trasporti Luca Cascone e l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. Presente il direttore regionale Trenitalia Campania, Mario Cuoco. “Treni nuovi bellissimi, moderni, risparmio energetico, videosorveglianza all'interno. Sono treni destinati ai nostri pendolari sul tratto Napoli-Roma e poi a Sud sulla tratta che riguarda Napoli-Salerno-Sapri - ha commentato il presidente della Regione Campania -. Prosegue questo sforzo straordinario di rinnovo di tutto il parco dei treni della Campania: un investimento di 400 milioni di euro, 200 investiti dalla Regione. Il programma complessivo di rinnovo dei treni è un investimento che la Regione fa per 1,3 miliardi di euro”. De Luca ha spiegato che “complessivamente rinnoveremo il parco per 220 treni nuovi. Ne abbiamo già consegnati 60 a Eav e 60 a Trenitalia. Il lavoro sarà completato entro il 2025. È veramente uno sforzo gigantesco. Ovviamente questo serve anche a dare respiro alle industrie della Campania, perché lavorano sul programma della Regione Hitachi, cioè l'ex Ansaldo, e la Firema di Caserta. Non avrebbero avuto respiro senza questo programma di investimenti della Regione. Siamo veramente molto orgogliosi di questo programma, è una delle eccellenze della nostra Regione e della città di Napoli". (segue) (Ren)