Campania: presentati tre nuovi treni "rock" sui binari regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi treni andranno progressivamente a sostituire i vecchi convogli sulle principali linee regionali come la Napoli- Salerno - Sapri e la Napoli - Roma dove, novità del cambio orario invernale, già circolano i rock a doppia composizione che garantiscono più posti offerti e maggiore comfort per i passeggeri. "Progettati con tecnologie di ultima generazione, ecosostenibili e spaziosi, i treni rock permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Dotati di doppio piano, i nuovi convogli possono ospitare fino a 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga, e al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette. Inoltre, sono dotati di punti di ricarica per bici o monopattini elettrici. Previste, inoltre, telecamere per la video sorveglianza e postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici", ha concluso la nota di Trenitalia. (Ren)