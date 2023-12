Napoli: domani presentazione libro "Campioni per sempre" a Castellammare di Stabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 21 dicembre al Circolo velico Stabia di Castellammare di Stabia la presentazione del libro "Campioni per Sempre" di Gianfranco Coppola (via Banchina Marinella, ore 19,00). La serata, che prenderà il via alle ore 19, sarà presentata dalla giornalista Sonia Di Domenico e dialogheranno con l'autore, Giuseppe Esposito, presidente del Circolo Velico Stabia, Alfonso Giarletta, event manager Associazione Meridiani, Vincenzo Ungaro, già presidente del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, e il giornalista, local editor de LeVarie, Marco Lobasso. Il lavoro del capo redattore Rai di Napoli e presidente nazionale dell'Ussi, con la prefazione del cardinale Crescenzio Sepe, è un racconto del terzo scudetto azzurro attraverso la voce dei campioni del passato del Napoli che raccontano le imprese dei nuovi campioni azzurri. Ed è proprio questa formula a rendere "Campioni per sempre" una fatica letteraria unica nel suo genere, capace di abbracciare, con passione e amore, generazioni di sportivi e tifosi, momenti di gloria e ricordi bellissimi, che nelle pagine di questo libro si fondono in un solo cuore azzurro. Gianfranco Coppola, con la formula di raccontare le stelle del Napoli del terzo scudetto attraverso le parole dei protagonisti azzurri che hanno vissuto questa gioia nelle stagioni 1986-1987 e 1989-1990, è riuscito in questa impresa editoriale, mettendo in campo la sua grande esperienza di giornalista sportivo di razza, che lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli. "Campioni per sempre" racconta la storia di una stagione irripetibile, resa speciale dai contributi di grandi firme del giornalismo sportivo italiano come: Mimmo Carratelli, Adriano Cisternino, Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro Sabatini, Mario Zaccaria, Angelo Scelzo e la collaborazione di Dario Santoro. Durante l'evento sarà possibile acquistare il libro al costo di 15,00 € i cui proventi contribuiranno a sostenere i progetti della Comunità di accoglienza Casa di Tonia, nata per volere dell'Arcivescovo Emerito di Napoli, Crescenzio Sepe, che per l'occasione è stato appassionato autore della prefazione del volume. Al termine dell'evento si terrà il brindisi natalizio con i sapori del Natale coi panettoni di Nunzio Illuminato chef della Baita del Re Resort. (Ren)