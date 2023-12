© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONESeduta del Consiglio regionale della Campania per l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza della Regione Campania Defrc 2024-2026, Risoluzione, e per l'esame del disegno di legge "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2022", dello "Schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2022", del "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026, del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania, Legge di stabilita' regionale per il 2024" e del disegno di legge "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”. Sede Consiglio regionale in Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 11).VARIEInaugurazione dei locali del nuovo day service oncologico dell’ospedale Monaldi, i cui lavori sono stati fortemente voluti dal direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, con l'obiettivo di rendere più confortevole il percorso dei pazienti seguiti dalle Unita' di Oncologia e di Pneumoncologia. Ospedale Monaldi - Napoli (ore 10).Presentazione del progetto promosso dal Comune di Napoli, Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub, “La voce dei giovani: Nisida". Nella stessa occasione verrà proiettato il cortometraggio 'Un po' per uno' nato da 'La voce dei giovani: Napoli' che è stato presentato in anteprima durante il Giffoni Film Festival a luglio scorso. Istituto penale per i minorenni di Nisida (ore 16).COMUNEAlla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore ai Giovani e al Lavoro, Chiara Marciani e dei componenti della Giunta, inizierà la distribuzione dei doni natalizi raccolti attraverso il progetto "Giocattolo sospeso" tramite la rete di negozianti che hanno aderito all' iniziativa e la piattaforma online. Parteciperanno alla consegna dei doni alcuni piccoli ospiti della Fondazione 'A Voce d"e creature Onlus e di altre associazioni che si occupano di bambini disagiati sul territorio. Ad allietare l'evento sarà l'esibizione di due solisti di etnia rom accompagnati dalla Sanitansamble, orchestra del rione Sanità di Napoli che aiuta i giovani a costruire il loro futuro anche in un contesto difficile. Cortile di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 15).Prima edizione dell’evento natalizio di beneficenza "Children's charity day” organizzato nel parco giochi Edenlandia. Protagonisti dell’appuntamento oltre mille bambini che vivono in case famiglia oppure in difficili contesti familiari. Tra gli ospiti l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, Don Maurizio Patriciello, Maria Luisa Iavarone, Bruno Mazza di Infanzia da vivere, che opera nel Parco Verde di Caivano oltre ai rappresentanti della Fondazione Santobono Pausillipon, con cui Edenlandia collabora da diversi anni. Ci saranno anche i minori della Casa dello Scugnizzo, del Laboratorio del centro educazionale Don Bosco, i giovani della speranza di Caivano, la casa dei sogni di Giugliano, Assogioca e dell' Aisac. Parco giochi Edenlandia, viale Kennedy - Napoli (ore 16).(Ren)