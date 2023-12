Campania: Consiglio regionale approva Nota di aggiornamento a DefRC 2024/2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Risoluzione, la maggioranza invita la Giunta a considerare prioritarie alcune fondamentali azioni, tra cui: gli interventi relativi al rapporto Giunta-Consiglio per l’inclusione delle strutture del Consiglio regionale nelle politiche regionali in materia di digitalizzazione, con particolare riguardo alla creazione ed alla implementazione di infrastrutture fisiche, nonché al potenziamento degli ecosistemi digitali per garantire l’effettiva partecipazione del Consiglio al processo di trasformazione digitale in atto; l’incentivazione del percorso di riduzione del numero delle autonomie locali, da realizzarsi anche attraverso interventi di fusione di Comuni, Unioni di Comuni o di condivisione di funzioni tra Comuni contigui o di vicinato, attraverso i quali riprendere il percorso di riduzione dei costi amministrativi delle autonomie locali; l’inserimento nei programmi di investimento della Regione, nell’ambito delle politiche regionali in materia di attività produttive, della realizzazione del Polo Fieristico della Regione Campania attraverso l’acquisizione dell’area denominata “Polo della Qualità” utilizzando in tal modo le moderne e capienti strutture già esistenti ed idonee allo scopo; sostanziare l’attività di accompagnamento agli Enti locali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale a livello comunale e sovracomunale dando impulso alla promozione e allo sviluppo dei territori in una logica di area vasta, attraverso Programmi di valorizzazione – Masterplan come già programmati per il litorale flegreo Domizio e litoraneo a Sud di Salerno e allo stesso modo per estenderli anche alla costa vesuviana, alle aree interne e al Cilento Sud; incentivare il sostegno agli oratori e ai Comuni per favorire azioni culturali e di inclusione e coesione sociale all’insegna di valori sani. (Ren)