Campania: Picarone (Pd), Regione fa miracoli nonostante cinque miliardi debiti

- “Ci siamo attrezzati per fare miracoli dall’inizio perché quando si ereditano cinque miliardi di disavanzi pregressi e bisogna restituirli c’è una rata di 200 milioni da sottrarre di risorse ai cittadini”. Con queste parole il residente della Commissione regionale Bilancio e finanze, demanio e patrimonio, Francesco Picarone (Pd), ha commentato l’approvazione, a maggioranza, in Consiglio regionale della Nota di aggiornamento al DefRC 2024/2026 e relativa Risoluzione di maggioranza. “La risoluzione che abbiamo portato all’approvazione da indirizzi alla giunta che si trova ad approvare la nota di aggiornamento del Defrc che tiene conto della situazione mutata sul piano socio economico e il fatto che il Governo ha chiesto ancora più risorse – ha spiegato Picarone - Noi dobbiamo sborsare 55 milioni entro il 2028 per contribuire ai saldi di finanza pubblica, dobbiamo dare cassa come Regione allo Stato nonostante il fatto che siamo chiamati a restituire 200 milioni per i disavanzi pregressi per venti e trent’anni”. Nonostante questo, Picarone ha sottolineato che “manteniamo tutti gli impegni sociali e diamo risorse aggiuntive a comuni e parrocchie per interventi di rigenerazione urbana, di inclusione sociale, di impegni contro la violenza sulle donne per sostenere centri antiviolenza”. “Facciamo un bilancio che tiene dentro tutte le misure che in questi anni hanno caratterizzato la Regione in particolare trasporto gratuito agli studenti e possibilità per i minori senza redditi o con redditi bassi di fare sport gratuitamente nelle strutture”, ha concluso. (Ren)