Campania: Picarone (Pd), da Regione fondi per violenza donne, cyberbullismo e rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi per l’azione di contrasto alla violenza di genere ci sono. Così come ci sono fondi da investire su altre delicate materie come il cyberbullismo. Lo precisa il presidente della Commissione regionale Bilancio e finanze, demanio e patrimonio, Francesco Picarone (Pd) a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi. “I fondi per il contrasto alla violenza di genere ci sono, ci sono state delle correzioni tecniche, abbiamo fatto degli emendamenti per farli riemergere dal bilancio e abbiamo rifinanziato anche altre misure come il cyberbullismo e i rider che erano state omesse più per problemi tecnici-burocratici che per scelte politiche”, ha dichiarato. “Su tutta la materia delle politiche sociali abbiamo fatto un grande lavoro, perché manteniamo in piedi tutto l’impianto e aggiungiamo altre risorse attraverso enti di prossimità territoriale che sono comuni e parrocchie”, ha concluso Picarone. (Ren)