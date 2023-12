Istat: maggiore crescita Pil e occupazione nel Nord-est, consumi aumentano di più nel Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il Pil in volume è aumentato del 4,3 per cento nel Nord-est, del 4,2 per cento nel Centro, del 3,6 per cento nel Mezzogiorno e del 3,1 per cento nel Nord-ovest (+3,7 per cento a livello nazionale). Il Nord-ovest mantiene il primo posto nella graduatoria del Pil pro-capite, con un valore in termini nominali di 40,9 mila euro annui, mentre nel Mezzogiorno il livello risulta leggermente inferiore a 22 mila euro annui. Nel 2022 il reddito disponibile per abitante delle famiglie del Mezzogiorno (16,1 mila euro annui) si conferma il più basso del Paese e aumenta la distanza con quello del Centro-nord (23,6 mila euro annui). Entrando nel dettaglio, nel 2022 il Pil in volume a livello nazionale è aumentato del 3,7% rispetto all’anno precedente. Il Nord-est mostra la crescita più marcata (+4,3 per cento), sostenuta dalla dinamica particolarmente positiva registrata nei settori del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+11,8 per cento rispetto al 2021, a fronte del +8,8 per cento a livello nazionale) e delle Costruzioni (+10,2 per cento). L’Industria è risultata stabile rispetto al 2021 mentre gli altri settori hanno mostrato una cresciuta più contenuta. Nel Nord-ovest il Pil è aumentato del 3,1 per cento, circa mezzo punto percentuale al di sotto della media nazionale. In questa ripartizione la crescita è legata alla dinamica positiva del valore aggiunto nei settori delle Costruzioni (+11,5 per cento, a fronte del +10,1 a livello nazionale) e del Commercio (+6,8 per cento). Si registra, invece, una marcata riduzione in Agricoltura (-8,8 per cento) e una flessione nell’Industria (-1,3 per cento). (segue) (Com)