Istat: maggiore crescita Pil e occupazione nel Nord-est, consumi aumentano di più nel Centro (2)

- La crescita al Centro è pari al 4,2 per cento, superiore di circa mezzo punto percentuale rispetto alla media nazionale. Gli incrementi più consistenti si registrano nel Commercio (+9,9 per cento) e nelle Costruzioni (+7,3 per cento). Anche l’Industria, il cui valore aggiunto cresce del 3 per cento, contribuisce in termini positivi, in controtendenza con i risultati registrati nelle altre ripartizioni. Un incremento leggermente inferiore alla media nazionale si registra nel Mezzogiorno, dove il Pil è cresciuto del 3,6 per cento rispetto al 2021, trainato prevalentemente, anche in questa ripartizione, dal settore delle Costruzioni (+10,5 per cento) e del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni (+8 per cento). Nel 2022, all’espansione dell’attività produttiva si è accompagnata una crescita in volume dei consumi finali delle famiglie del 6,1% a livello nazionale. Incrementi superiori alla media nazionale si sono registrati al Centro e nel Nord-est (rispettivamente +6,8 per cento e +6,3 per cento rispetto al 2021) mentre una dinamica più contenuta si è osservata nel Mezzogiorno (+5,5 per cento). Nel 2022 il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 5,5 per cento a livello nazionale. La crescita è stata più marcata nel Nord-ovest (+5,7 per cento), in linea con la media nazionale al Centro e nel Nord-est, più contenuta nel Mezzogiorno (+5,3 per cento). (segue) (Com)