Istat: maggiore crescita Pil e occupazione nel Nord-est, consumi aumentano di più nel Centro (4)

- Nel Nord-ovest si registra anche la crescita più sostenuta del reddito disponibile delle famiglie. Nel 2022 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici, misurato a prezzi correnti, ha segnato per il complesso dell’economia nazionale una crescita del 5,5 per cento rispetto al 2021iii. Più marcata della media nazionale è risultata la crescita nel Nord-ovest (+5,7 per cento), dove il reddito è stato sostenuto dalla dinamica dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi da capitale ricevuti dalle famiglie. In questa ripartizione si registrano aumenti superiori alla media nazionale per Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste (+6,8 per cento), Liguria (+6,2 per cento) e Lombardia (+5,8 per cento), mentre è leggermente al di sotto della media nazionale la crescita in Piemonte (+5,4 per cento). L’andamento del reddito disponibile delle famiglie nel Nord-est e al Centro è in linea con la media nazionale. Nel Nord-est, le regioni in cui si registrano gli maggiori del reddito disponibile sono le province autonome di Trento e Bolzano/Bozen (rispettivamente, +6,7 per cento e +6,6 per cento rispetto al 2021). In linea con la media nazionale sono risultate le dinamiche sperimentate in Emilia-Romagna e Friuli- Venezia Giulia (+5,5 per cento per entrambe), mentre l’unica regione al di sotto della media è il Veneto (+5,2 per cento). Nel Centro spicca la Toscana (+6 per cento), unica regione nella ripartizione a avere un andamento migliore della media nazionale; seguono Lazio (+5,3 per cento), Marche (+5,2 per cento) e Umbria (+4 per cento). (segue) (Com)