Istat: maggiore crescita Pil e occupazione nel Nord-est, consumi aumentano di più nel Centro (5)

- Nel Mezzogiorno il reddito disponibile delle famiglie cresce del 5,3% per cento Si registrano dinamiche superiori alla media nazionale in Molise e Sicilia (rispettivamente, +5,9 per cento e +5,6 per cento rispetto al 2021), mentre è risultata in linea con la media la crescita osservata in Campania e Sardegna. Sono inferiori alla media nazionale quelle registrate in Puglia (+4,9 per cento), Basilicata (+4,6 per cento) e Abruzzo (+4,3 per cento). Nel 2022 le famiglie residenti nel Nord-ovest hanno registrato il livello di reddito disponibile per abitante più elevato (24,8 mila euro annui), seguono quelle residenti nel Nord-est (23,7 mila euro) e nel Centro (22,1 mila euro). Nel Mezzogiorno il reddito disponibile per abitante raggiunge 16,1 mila euro annui, dai 15,2 mila euro dell’anno precedente (+5,5 per cento). Nonostante la riduzione della popolazione residente (-0,3 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del -0,2 per cento per l’Italia), nel Mezzogiorno si osserva una crescita contenuta del reddito disponibile per abitante, che non ha permesso di recuperare il divario rispetto al livello medio nazionale. Infatti, il differenziale del reddito disponibile pro-capite si porta al 23,8 per cento, dal 23,7 per cento dell’anno precedente. La graduatoria del reddito disponibile per abitante conferma sostanzialmente la situazione del 2021: in alto si pone la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, con 28,7mila euro correnti (26,7 mila euro nel 2021), seguita da Lombardia (25,6 mila euro) ed Emilia-Romagna (24,7 mila euro). La Calabria risulta ultima con 15mila euro (14,2 mila euro nel 2021), preceduta da Campania e Sicilia (rispettivamente 15,5 mila e 15,8 mila euro). (Com)