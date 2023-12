Campania: Ciarambino (Misto), politica e istituzioni hanno dovere di aiutare mensa del Carmine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La politica e le istituzioni devono assolutamente sostenere realtà come la mensa del Carmine”, ecco perché “ho voluto accogliere l'appello lanciato da padre Francesco Sorrentino nei giorni scorsi che diceva abbiamo le dispense vuote”. Valeria Ciarambino (gruppo misto), vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, ha commentato così l’inserimento “all'interno del Bilancio del mio emendamento che dona 20.000 euro alla mensa del Carmine”. “Abbiamo tantissimi poveri in aumento nella nostra regione e quindi quello che abbiamo fatto in questa legge di bilancio è veramente il minimo. Io voglio ringraziare i volontari e le persone come padre Francesco Sorrentino per quello che fanno ogni giorno”, ha concluso.(Ren)