Imprese: Condotte 1880 aumenta capitale sociale a 40 milioni per sostenere rilancio azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea straordinaria della società italiana per le Condotte d'acqua 1880 (Condotte 1880) ha deliberato di aumentare il capitale sociale da 10 a 40 milioni di euro per supportare lo sviluppo incentrato sull’accelerazione dei lavori in corso, sulla realizzazione di progetti di grandi opere, come la Città della Salute in Lombardia e il Ponte sullo Stretto di Messina, nonché per cogliere le opportunità del Pnrr e tornare a partecipare ad importanti gare d’appalto in Italia e all’estero. Lo riferisce una nota della società. Il rafforzamento patrimoniale di Condotte 1880, controllata al 100 per cento da Tiberiade Holding che fa capo alla famiglia Mainetti - che nel luglio scorso ha acquisito il ramo core della storica impresa di costruzioni - è un ulteriore passo per il rilancio della società con oltre 500 dipendenti, che per il prossimo anno, escluse nuove commesse, prevede un fatturato di circa 250 milioni. In particolare, in Italia Condotte 1880 è impegnata ad ultimare entro il 2024 il policlinico universitario di Caserta e a terminare i lavori della strada a scorrimento veloce nella provincia di Avellino, la Lioni-Grottaminarda, contrattualizzando gli ultimi due lotti. All’estero, in Algeria, sta realizzando la costruzione di un tronco autostradale di circa 34 chilometri, che fa parte della quarta Rocade di Algeri con la collaborazione di Crcc, la principale impresa cinese di costruzioni, con 250 mila dipendenti. Mentre in Kuwait, entro il primo semestre del prossimo anno, saranno portati a termine i lavori di una nuova autostrada.(Rer)