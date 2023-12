Campania: Saiello (M5s), qui blocco di potere che guarda a propaganda, noi pensiamo ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a che ci sarà Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, il Movimento 5 Stelle non potrà mai replicare il modello dell’alleanza con il Pd che invece continua a vivere in altre realtà politiche. “Purtroppo abbiamo qui un blocco di chi guarda la propaganda, guarda al 2026 e si dimentica di mettere mano ai bisogni dei cittadini”, ha osservato il consigliere regionale del M5s Gennaro Saiello. “Lavoriamo per dare risposte alla gente, non per fare sondaggi o previsioni da qui al 2026 – ha aggiunto -. Capiamo la difficoltà che De Luca ha per quanto ci riguarda abbiamo una visione delle cose che è diversa dal governatore, anche perché ci sono delle norme che prevedono il blocco del secondo mandato, per cui è una difficolta che ha soltanto lui”. (segue) (Ren)