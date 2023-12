Campania: Saiello (M5s), qui blocco di potere che guarda a propaganda, noi pensiamo ai cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al Movimento Cinque Stelle, Saiello ha sottolineato che “noi continuiamo a lavorare per il bene dei cittadini, abbiamo una serie di proposte di legge che sono alternativa di governo a questa gestione De Luca, quella per esempio relativa al reddito di cittadinanza regionale che abbiamo presentato qualche settimana fa per dare una mano ai cosiddetti occupabili che sono stati tagliati dal Governo Meloni per quanto riguarda il reddito”. “Poi abbiamo proposte che andavano nella direzione di risolvere il problema del superbonus, parliamo delle pratiche già presentate nel 2022 e rimaste bloccate. Avevamo pianificato una norma a febbraio 2023 che ci è stata emulata in altre Regioni come la Puglia, la Basilicata, il Lazio”, ha concluso. (Ren)