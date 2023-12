Campania: Muscarà (Misto), mio voto negativo su Defrc per incapacità su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Defrc 2024/2026 “il parere è assolutamente negativo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Maria Muscarà del Gruppo misto, commentando l’approvazione a maggioranza avvenuta nella prima parte della seduta odierna del Consiglio regionale della Campania. “Abbiamo assistito a una serie di annunci, come quelli di ogni anno, si annuncia sempre il libro delle promesse. Se poi vai a vedere quali sono le azioni vere che i cittadini vorrebbero, queste non ci stanno”, ha contestato Muscarà. Per il consigliere regionale, invece, si dovrebbe porre più attenzione alla sanità “che è la piaga della regione Campania”. “In una regione in cui la possibilità di vita è più bassa rispetto alle altre regioni, non ci si impegna né in ambito ambientale, né in ambito sanitario – ha aggiunto -. E’ recente la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato la regione Campania parlando di incapacità per non aver speso 500 milioni di euro che sono tornati indietro e che sarebbero serviti per ristrutturare gli ospedali. Peggio ancora il numero delle operazioni di intramoenia che sono l'un per cento pubblico, il restante è tutto intramoenia. Sembra che le strutture pubbliche servano soltanto per questo. cosa gravissima è legge da anni e noi non lo abbiamo”. (segue) (Ren)