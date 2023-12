Campania: Muscarà (Misto), mio voto negativo su Defrc per incapacità su sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli operatori del pronto soccorso sono venuti qui a dire “tempo pochi così noi chiudiamo” ed è così che sta succedendo. Ieri erano in piazza e la situazione è quella che voi vedete – ha proseguito -. Liste di attesa: si parla di un piccolo miglioramento delle liste di attesa, probabilmente dovuto al fatto che chi ha necessità di fare indagini non si mette in lista d'attesa, sapendo che l'attesa dura un anno e va direttamente dal privato”. “Questo è il motivo per cui il mio voto è stato assolutamente negativo per le incapacità e l'efficienza di questa regione di gestire un ambito che è suo personale”. (Ren)