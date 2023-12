Campania: Nappi (Lega), nel Bilancio regionale mancette per gli amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre il governo nazionale mette sul tavolo 10 miliardi per il lavoro, interventi a favore del Sud sul tema del lavoro e sulle infrastrutture, misure che guardano a chi è indietro, in Campania l'unica cosa che si è saputa fare è mettere in piedi un po' di mancette per gli amici”. E’ l’attacco del capogruppo della Lega Severino Nappi al presidente della Regione Campania e alla sua maggioranza a margine della seduta odierna del Consiglio regionale sul Bilancio 2024/2026. “Ci si dimentica – ha insistito Nappi - che la Campania è ultima per il livello di occupazione, per la spesa sanitaria, per i trasporti, per il welfare, finanche ultima per l'aspettativa di vita”. “Questo quadro – ha aggiunto Nappi - imporrebbe un’azione che abbiamo richiesto con un piano per il lavoro, un piano per la formazione, interventi di qualificazione del territorio, misure ambientale che mancano del tutto, che non sono neanche ipotizzate, neanche immaginate”. Per Nappi “è tempo di cambiare, è tempo di dare una svolta e credo che il segnale che arrivi dal governo della capacità di dare una spinta verso un cambiamento, anche in un momento di grandi difficoltà economica internazionale, è un segnale che i cittadini colgono”. “Qui – ha concluso - continuiamo a perder tempo e addirittura a liquidare sbrigativamente momenti importanti della vita di una regione senza che si faccia nulla di concreto, senza che si guardi ai bisogni delle persone. Abbiamo assistito alla solita gestione De Luca”. (Ren)