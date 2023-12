Campania: Saiello (M5s), da legge Bilancio nessuna visione su futuro Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal consigliere regionale Gennaro Saiello del Movimento 5 stelle arriva una “valutazione negativa” al Bilancio 2024/2026 della Regione Campania “perché specialmente sulla legge di bilancio abbiamo davanti una norma che contiene una miriade di interventi, alcuni una tantum non strutturali, manca la pianificazione, non emerge una visione di insieme di quello che dovrà essere la Regione Campania da qui ai prossimi mesi”. “Molti sono rifinanziamenti di leggi già esistenti, anzi voglio ricordare che grazie al M5s viene rifinanziato il fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza e gli orfani di femminicidio, una dimenticanza che abbiamo fatto notare durante la commissione bilancio e grazie a un emendamento nostro viene rifinanziata per 500 mila euro e 150 per gli orfani di femminicidio”, ha aggiunto Saiello. “Per la restante parte – ha proseguito Saiello - manca una visione di insieme, si va avanti a proroghe. Si proroga sui Puc, ancora una volta, e si proroga sulle concessioni dei balneari: una proroga che ci rende molto perplessi in quanto va a cozzare sia con le linee europee che con quanto previsto in una nota del Quirinale”. “Crediamo che l’Italia andrà in infrazione per quanto riguarda questa proroga e la Regione Campania sta seguendo un governo che non ha visione. De Luca in questo caso è simile alla Meloni”, ha concluso Saiello. (Ren)