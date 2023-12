Campania: approvati in Consiglio regionale Bilancio e legge stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato a maggioranza anche il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026. Inoltre, sono stati approvati a maggioranza (con 29 voti favorevoli, dieci contrari e un astenuto), con il voto contrario delle opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle e della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), il Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2022, e il Rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. (Ren)