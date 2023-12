Campania: centrodestra boccia Bilancio Regione, riflette azione governo fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche da parte del centrodestra al Bilancio 2024/2026 approvato poco fa, a maggioranza, dal Consiglio regionale della Campania. "Se sul piano politico il Bilancio riflette un’azione di governo fallimentare, sul piano tecnico c’è’ un lavoro di tenuta dei conti regionali che va tenuto in considerazione ed è apprezzabile, così come l’attenzione per gli Enti locali e per le parrocchie da parte dei consiglieri sviluppata nell’ambito dei lavori della Commissione”, ha sottolineato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro. "Il Bilancio contiene norme ordinamentali che dovrebbero, invece, essere contenute in un testo collegato. Inoltre - ha aggiunto - siamo all’inizio della programmazione del nuovo programma di spesa dei fondi europei, un tema al quale intendiamo un contributo nell’ambito del dibattito consiliare, in quanto fondamentale per la nostra Regione”. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Cosimo Amente "nel Bilancio manca una visione strategica complessiva e si è dato spazio a norme irrilevanti, facendo salvo quella relativa alla mensa gratuita per i genitori che accudiscono bambini ricoverati". Il centrodestra ha votato contro il Bilancio. (Ren)