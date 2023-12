Campania: Manfredi (Pd), in Bilancio Regione sostegno per editori libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come gruppo abbiamo scelto di sostenere e rifinanziare alcuni interventi che hanno avuto già successo nelle precedenti finanziarie, come i voucher per permettere ai ragazzi di svolgere attività sportive gratuitamente e la legge per l'editoria regionale, che dà la possibilità a tutte le biblioteche iscritte alla rete campana di ottenere un bonus per l'acquisto di libri di editori che hanno la ragione sociale in Campania", lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd Massimiliano Manfredi. "In questo modo creiamo un circolo virtuoso perché sosteniamo gli editori campani, ampliamo i punti lettura e avviciniamo i giovani alla lettura", lo ha dichiar. E’ una legge che ci invidiano in tutta Italia e che è osservata anche da molte altre regioni", ha detto. "Inoltre sono particolarmente orgoglioso del sostegno che diamo, tramite il Comune di Quarto, all'Ats che gestisce il bene confiscato Casa Mehari, che ricorda l'impegno e la memoria di Giancarlo Siani e che ha subito atti intimidatori nei giorni scorsi. E' un modo anche per testimoniare la nostra vicinanza ai volontari che operano all'interno di questa struttura. Sosteniamo infine iniziative culturali di particolare pregio sul territorio, come la fondazione per i Gigli di Nola, che è patrimonio immateriale dell'Unesco insieme con la rete delle macchine a spalla", ha concluso.(Ren)