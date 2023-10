Campania: De Luca su Zes, demenziale centralizzare tutto a Roma e tetto credito imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna alla carica sulle decisioni del Governo in merito alle Zes. “Nell’ipotesi del Governo di centralizzare tutto a Roma, succede che a Roma un ufficio deve fare istruttoria per tutte imprese che chiedono di insediarsi al Sud. Hanno deciso che il credito di imposta deve essere dato a investimenti per più di 200mila euro ma questo taglia fuori tutte piccole e medie imprese meridionali. Ma soprattutto si è deciso di dare il credito imposta solo fino al 2024. un’altra cosa totalmente demenziale”, ha dichiarato De Luca durante la diretta Facebook del venerdì.(Ren)