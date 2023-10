Campania: De Luca, ho chiesto alla commissaria Ferreira di compulsare il Governo su fondi Fas bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo De Luca ha chiesto alla commissaria europea alla Coesione e alla Riforme, Elisa Ferreira, di fare leva sul Governo italiano per sbloccare i fondi Fas per il Mezzogiorno pari a 21 miliardi di euro. Lo ha ribadito De Luca nella diretta Facebook del venerdì. “Ho detto alla commissaria di fare una sola domanda: quando diavolo sono disponibili effettivamente i fondi coesione. Vediamo che cosa rispondono. E’ una vergogna e soprattutto è un danno immenso per il Sud e per la Campania”, ha detto De Luca. Il presidente della Regione Campania ha quindi rincarato la dose: “Siamo a un punto tale di irresponsabilità che ci consentiamo il lusso di tenere bloccati per un anno e due mesi 21 miliardi di euro per il Sud che avremmo già potuto riversare nell’economia dei nostri territori”. “La cosa più grave è che queste sono le uniche risorse che la Regione Campania può destinare ai comuni per fare opere di viabilità, di assetto e manutenzione del territorio, di intervento sulla frane, sui ponti e quant’altro. Fondi destinati per esempio ai Campi Flegrei sono fondi di sviluppo e coesione bloccati dal Governo nazionale. E’ una vergogna”, ha concluso.(Ren)