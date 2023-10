Campania: Ferrante, grandi sfide per regione grazie a ingenti risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai fondi del Pnrr per la Campania si è aperto un ventaglio di sfide: "97 gli interventi attivi, 42 dei quali in fase di aggiudicazione, mentre sono 24 quelli già in fase di esecuzione dei lavori. Il finanziamento Pnrr di esclusiva pertinenza dei comuni campani ammonta a circa 1,7 miliardi, ai quali si aggiungono 5,3 miliardi di finanziamenti PNRR di opere che interessano la Campania al pari di altre regioni, come ad esempio l'alta velocità al Sud". Lo ha ricordato Tullio Ferrante (Fi), sottosegretario di Stato al Mit, intervenendo all'assemblea Anci Campania a Salerno. Altre sfide sono possibili, ha aggiunto Ferrante, grazie "agli stanziamenti introdotti dal Piano nazionale 'Sicuro, verde e sociale' complementare al Pnrr, a sostegno del risparmio energetico e in linea con le politiche europee sul tema, è stata stanziata una disponibilità di 2 miliardi di euro che, nell'arco temporale 2021-2026, consentirà di realizzare, mediante interventi di demolizione e ricostruzione, recupero con miglioramento sismico ed efficientamento energetico di strutture preesistenti, oltre 27.000 alloggi, ben 3.500 dei quali (13% sul complessivo destinato alle 20 Regioni) sosterranno le fasce deboli della regione Campania". A questi interventi, ha concluso Ferrante, "si somma, sempre nella Regione Campania, il finanziamento di altre 9 progettualità specifiche (promosse rispettivamente dalla stessa Regione e dai Comuni di Caserta, Castellammare, Benevento, Afragola e Napoli) per un ammontare di complessivi 134 milioni di euro, a valere sul Fondo denominato 'Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua", finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini".(Ren)