Napoli: lotta tumori al seno, presentata in Comune "Race for the cure" (4)

- Evento simbolo della Komen Italia, associazione di promozione sociale, la Race si svolge sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Istituzioni, musei e numerose associazioni che sostengono il programma delle iniziative in occasione della Campagna "La prevenzione è il nostro capolavoro", per celebrare le Donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Oltre all'Alto patronato del presidente della Repubblica, la Race for the cure di Napoli e il comitato Campania di Komen Italia si avvalgono del patrocinio del Comune di Napoli e dei patrocini del Comune di Salerno, Comune di Caserta, Comune di Capua e del Comune di Mercoglian (Ren)