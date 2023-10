Napoli: lunedì incontro sul Pnrr a Palazzo San Giacomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 9 ottobre secondo appuntamento del ciclo di eventi di divulgazione culturale "Il Mondo Dopo" dedicato al tema "Pnrr: il fattore umano". L'incontro si svolgerà dalle ore 10.30 alle 12.30 nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. Al centro dell'incontro, promosso dalla Fondazione Ottimisti & razionali in collaborazione con la Fondazione Ifel, la formazione nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nei Comuni, alla luce delle esigenze di qualificazione del capitale umano: l'attuazione del Pnrr, sempre più impegnativa e stringente, richiede, infatti, la creazione di nuove professionalità e nuove competenze. Nell'occasione sarà presentata, in anteprima, la quarta edizione del rapporto "Personale comunale e formazione: competenze e scenari", a cura della Fondazione Ifel, che consentirà, con numeri ed approfondimenti, di entrare nel vivo delle tematiche discusse. All'incontro interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; il capo dipartimento Economia locale fondazionale Ifel Walter Tortorella; il capo di Gabinetto del Comune di Napoli Maria Grazia Falciatore; il direttore della Fondazione Ifel Pierciro Galeone; il presidente dell'Aran Antonio Naddeo; il presidente di Btinkeeng Giovanni Vaia. A concludere l'incontro - moderato da Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti & razionali - saranno Alessandro Canelli, sindaco di Novara e presidente della Fondazione Ifel, e Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione.(Ren)