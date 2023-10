Mutui: Abi, nel secondo trimestre tasso più elevato nel Nord-Est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel secondo trimestre 2023, prosegue l'Abi, i tassi sui nuovi mutui a tasso variabile sono risultati un po' più alti di quelli a tasso fisso: 4,76 per cento a livello nazionale, rispetto al 4,32 per cento del fisso. Nelle singole aree territoriali i tassi variabili sono stati: 4,80 per cento nel Nord-Ovest; 4,75 per cento nel Nord-Est, 4,71 per cento nel Centro e 4,86 per cento nelle Isole per cento. Il livello più basso dei mutui a tasso variabile si è riscontrato nel Sud con il 4,66 per cento. Sempre nel secondo trimestre 2023, i tassi praticati alle imprese sui nuovi prestiti connessi ad esigenze di investimento sono risultati mediamente del 5,26 per cento a livello nazionale, 5,21 per cento nel Nord-Ovest, 4,99 per cento nel Nord-Est, 5,33 per cento nel Centro, 5,98 per cento nel Sud e Isole; il maggior livello dei tassi nel Mezzogiorno riflette la maggiore rischiosità dei prestiti alle imprese: a giugno 2023 il rapporto sofferenze lorde su impieghi alle imprese è stato, infatti, più elevato nel Mezzogiorno (3,4 per cento rispetto al 2,0 per cento del totale Italia, 1,5 per cento nel Nord e 2,7 per cento nel Centro). (Rin)