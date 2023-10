Napoli: controlli nel centro storico, sequestrata merce contraffatta e multe a 5 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli ha svolto un'ampia operazione finalizzata a contrastare la contraffazione e l'ambulantato abusivo nel centro storico. Sono state controllate via San Biagio dei Librai, via Tribunali e via San Gregorio Armeno. Eseguiti anche sequestri penali di merce contraffatta di note marche per centinaia di borse, portafogli, scarpe, cappelli e sequestri amministrativi per centinaia di occhiali, cappelli, orologi e ombrelli. Svolti, infine, controlli nell'ambito sulle attività commerciali e sono stati sanzionati 2 locali per diffusione di musica all'esterno del locale e altre 3 attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico. (Ren)