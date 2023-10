Trasporti: mattinata con pochi disagi a Napoli, linea 1 Metro in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero di 24 ore nei trasporti pubblici proclamato dall’Usb per la giornata di oggi ha avuto un ridotto impatto su Napoli nella parte iniziale della giornata. Solo una piccola parte del personale in servizio ha aderito e questo avrà ricadute sensibili nel pomeriggio. Come precisato in una nota dell’Anm, l’azienda napoletana di mobilità, tutte le corse della fascia di garanzia mattinale sono state garantite. Qualche disagio lo si potrà avere nelle fasce orarie non protette. Fa eccezione la Linea 1 della metropolita: "il personale è escluso dallo sciopero - dice l’Anm -. Il servizio è garantito per tutta la giornata”. Quanto invece alle funicolari: a Mergellina è tutto regolare fino a cambio turno; mentre a Montesanto si effettuano solo corse dirette fino a cambio turno. Per quanto riguarda invece le linee di superficie, ovvero i bus, ci sarà per tutta la giornata “servizio ridotto per adesione parziale del personale allo sciopero”. (Ren)