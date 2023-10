Napoli: estorsione da 200 mila euro a imprenditore edile, 5 arresti nel clan Amato-Pagano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque esponenti del clan Amato-Pagano, gli scissionisti dei Di Lauro, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli accusa i cinque, già tutti detenuti per altro, di avere imposto il “pizzo” a un imprenditore che stava eseguendo la realizzazione di un supermercato nel Comune di Melito di Napoli. All’imprenditore fu chiesta una tangente da 200 mila euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore fu convocato dal clan, attivo sui territori di Melito e Mugnano, e nel corso della “riunione” fu avviata una trattativa con la quale la vittima riuscì a ottenere il pagamento, in più rate, della minore cifra di 80 mila euro. (segue) (Ren)