Napoli: Zangrillo, per gestire fondi Pnrr rinforzare e formare organico enti territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida del Pnrr è un’occasione da non perdere e gli enti territoriali non sono ancora preparati, ecco perché il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha evidenziato la necessità di un intervento ad hoc. “Dobbiamo intervenire sugli enti territoriali, soprattutto perché a questi spetta un compito rilevante come soggetti attuatori del Pnrr. Abbiamo bisogno di rinforzarli dal punto di vista delle competenze e abbiamo bisogno di intervenire sul tema della formazione perché oltre a un tema quantitativo c'è anche un tema di competenze: la trasformazione digitale ci impone di intervenire in modo massiccio per portare le nostre persone ad avere profili adeguati alle nuove tecnologie che ci consentono di operare in modo più rapido e più snello”, ha detto Zangrillo intervenendo a Napoli al convegno, ospitato da Palazzo San Giacomo, su “Pnrr: il fattore umano”. (segue) (Ren)