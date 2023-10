Napoli: accordo Comune e Ifel per riscossione dei tributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la quarta edizione del Rapporto "Personale comunale e formazione: competenze e scenari" curato dalla Fondazione Ifel. I dati sono stati illustrati nel corso dell'incontro sul tema "Pnrr: il fattore umano" promosso dalla Fondazione Ottimisti&razionali, a cui hanno preso parte il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i vertici dell'Istituto per la finanza e l'economia locale "Ifel". Al termine dell'iniziativa, il sindaco Manfredi e il presidente Ifel Alessandro Canelli hanno firmato un protocollo d'intesa che garantirà al Comune di Napoli supporto e assistenza nel rafforzamento del processo di accertamento e riscossione dei tributi. L'obiettivo sarà l'aggiornamento del regolamento Tari dell'ente per l'efficientamento dei sistemi di riscossione ordinaria. In particolare l'accordo prevede studio ed esame delle norme e dei regolamenti per l'aggiornamento del regolamento generale delle Entrate del Comune; collaborazione per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune; efficientamento delle procedure interne di revisione degli atti regolamentari. (segue) (Ren)