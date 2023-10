Italia-Slovacchia: Zinzi (Lega), con ambasciatrice solida collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande onore aver accompagnato questa mattina l'ambasciatrice della Repubblica slovacca, Karla Wursterova, in una visita a Caserta. Prima l'incontro al Comune con il sindaco Carlo Marino, poi dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, e successivamente alla Camera di commercio dal presidente Tommaso De Simone. La giornata di visite si è poi conclusa alla Reggia di Caserta insieme alla direttrice Tiziana Maffei". Lo dichiara il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, Presidente del gruppo di amicizia Italia-Slovacchia in Parlamento. "Incontri molto proficui, durante i quali si sono gettate le basi per una solida collaborazione tra l'ambasciatrice slovacca e Terra di lavoro, con l'obiettivo di attivare iniziative di carattere culturale e commerciale per creare opportunità imprenditoriali e non solo - prosegue il parlamentare -. Siamo partiti da Caserta, ma l'intenzione è quella di coinvolgere anche le altre città d'Italia per consolidare questa collaborazione. Nei prossimi mesi, intanto, saranno favorite ulteriori occasioni di confronto per la creazione di una rete di contatti che avrà anche lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio campano e del territorio slovacco".(Rin)