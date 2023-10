Napoli: Asmel al Governo, sulle concessioni balneari il tempo stringe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Marrazzo, coordinatore nazionale del partenariato Asmel Turismo e Coordinatore regionale dei Distretti Turistici della Campani, va all’attacco del Governo sulle concessioni balneari. "La tesi del governo che ritiene si possa disapplicare la direttiva Bolkenstein sulle concessioni in essere per mancanza del requisito della scarsità delle risorse in considerazione del fatto che avremmo il 67% delle spiagge libere a mio avviso in U.E. non reggerà”, dice Marrazzo. Per il coordinatore “il criterio della scarsità della risorsa naturale disponibile, valuta solo uno dei tanti aspetti della tematica in questione”. “Va da sé che in termini di equilibrio del principio della libera concorrenza con l'efficace ed efficiente affidamento in concessione di suolo pubblico, la qualità delle spiagge ancora non assegnate è tutta da verificare. I parametri utilizzati dal tavolo sono oggettivamente opinabili”, ha aggiunto Marrazzo. (segue) (Ren)