Napoli: Asmel al Governo, sulle concessioni balneari il tempo stringe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime di Asmel nei comuni ad alta vocazione turistica di spiagge libere davvero ve ne sono poche. In Campania, il 68,1% delle coste basse è occupato da concessioni. In alcune aree del Paese si supera il 90% e rimangono liberi solo pochi metri spesso in prossimità degli scoli di torrenti e/o in aree degradate. Le spiagge cui fa riferimento il Governo dunque nella maggioranza dei casi non sono appetibili per il mercato del turismo balneare e non trovano il favore di eventuali richieste di affidamento. Ecco spiegato il dato nazionale che limita al 33% le spiagge date in concessione o con richiesta in corso. Per la restante parte si rileva che la richiesta effettiva non ci sia per "impraticabilità di campo". (segue) (Ren)