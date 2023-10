Napoli: Asmel al Governo, sulle concessioni balneari il tempo stringe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invece di cercare alibi e cavilli, con il rischio non solo di multe e contenziosi con la Ue, ma di trovarsi con giudici che disapplicano le norme italiane in contrasto con quelle europee, meglio coinvolgere maggiormente gli imprenditori balneari nei sistemi di sviluppo turistico con procedure di gara che valorizzino il territorio giustificando il perdurare dell'utilizzo delle spiagge da parte dei concessionari uscenti. In altre parole – ha continuato Marrazzo - la collaborazione di questi ultimi con gli enti locali e le loro comunità può condurre a un ragionevole equilibrio tra le esigenze della collettività (servizi, attività manutentive su impianti ed arenili liberi ecc..)”. Per Marrazzo "il nuovo Codice appalti, prevede, espressamente, la messa a gara di proposte di partenariato giudicate di interesse pubblico, con riserva di adeguati rimborsi agli uscenti. I quali però ben difficilmente risulteranno tali se, in virtù dei loro legami sul territorio, saranno in grado di far squadra per presentare anche in forma associata proposte adeguate e tali da giustificare l'utilizzo esclusivo di beni demaniali da responsabili, qualificati e accorsati concessionari balneari”. “Intanto - ha concluso Marrazzo - il 31 dicembre incombe e per i comuni bagnati dal mare non c'è certezza al di là delle responsabilità in termini di danno erariale degli amministratori e dirigenti comunali in caso di mancato avvio delle procedure di gara, attesa la procedura di infrazione avviata dalla commissione Ue a danno dell'Italia". (Ren)