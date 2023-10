Napoli: circa 5 mila firme per il salario minimo ai gazebo del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 5 mila persone hanno firmato per il salario minimo ai gazebo organizzati dal Pd a Napoli e in provincia. Lo rende noto la segreteria del Pd metropolitano di Napoli. "E' stata davvero una bellissima domenica di partecipazione ai gazebo organizzati dai circoli del Partito democratico di tutta l'area metropolitana di Napoli", si legge in una nota. Vi è stata "una mobilitazione straordinaria che rafforza ancora di più la nostra battaglia politica per garantire ai lavoratori più diritti: una misura di civiltà, un aiuto vero per lavoratrici e lavoratori, ed il Governo più a destra che il nostro Paese abbia mai avuto, non potrà voltarsi dall'altra parte o invocare fantasmi e paure inesistenti. Un grazie di cuore a tutti i nostri militanti, ai coordinatori di circolo, per la passione che hanno dimostrato, ancora una volta, nel dare forma e sostanza alla nostra iniziativa", ha dichiarato Giuseppe Annunziata, segretario del Partito democratico dell'area metropolitana di Napoli.(Ren)